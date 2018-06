Un texte de Denis-Michel Thibeault

En mai, le maire de Ritchot a passé une journée au Centre de formation des services d’urgence du Manitoba à Brandon pour en apprendre plus sur le travail des pompiers volontaires. Il a décrit l'expérience d'enrichissante et qui a ranimé en lui un vieux rêve.

« Je suis jeune, actif et j’ai toujours voulu être pompier quand j’étais jeune », affirme-t-il. Selon lui, c’est le moment d’agir.

Chris Ewen a remporté les élections partielles de Ritchot il y a 10 mois. Lorsqu’il est entré en fonctions, il a vendu ses commerces pour devenir maire à temps plein. Si ses nouvelles tâches le gardent occupé, il dit être plus flexible pour répondre aux appels d'incendies lorsqu’il est au bureau durant la journée.

« Il s’agit plutôt de faire en sorte que nous avons toujours assez de pompiers qui combattent les incendies. C’est difficile de trouver des pompiers entre 8 h et 17 h quand les gens ont un emploi », ajoute Chris Ewen.

Il prévoit jongler entre ses fonctions de maire et de pompier du mieux qu’il peut. Cependant, il attend encore l’approbation du directeur général de la municipalité et du chef des pompiers avant de commencer sa formation. « Nous sommes en train de nous assurer qu’il n’y a pas de problème de conflit d’intérêts. »

« Je suis maire en premier et pompier ensuite, mais si je dois combattre un incendie, je suis pompier avant tout, affirme-t-il. Si je reçois un appel alors que je participe à une rencontre du conseil municipal, je suis occupé. »

Il ne sait pas exactement combien de fois il aura à se déplacer sur les sites d’incendies chaque semaine, mais il se dit très conscient des besoins dans la communauté.