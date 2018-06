« Il est de notre devoir de contribuer à éviter une catastrophe humanitaire et d'offrir un refuge sûr à ces gens, de remplir nos obligations en matière de droits de l'homme », ont-ils ajouté.

L'Aquarius, navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée et immatriculé à Gibraltar, se trouve actuellement dans les eaux internationales entre l'Italie et Malte avec à son bord 629 migrants, dont 123 mineurs non accompagnés, onze autres enfants et sept femmes enceintes.

L'Aquarius n'a cependant pas encore reçu l'autorisation des autorités maritimes pour gagner la côte espagnole, a dit en entrevue à Midi Info la directrice de SOS Méditerranée.

Madrid répond à l'appel de Rome

Des migrants recueillis en mer par le navire humanitaire Aquarius. Photo : Reuters/Darrin Zammit Lupi

Le gouvernement de Rome a refusé dimanche qu'il accoste dans un port italien et a demandé à Malte de l'accueillir.

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a remercié lundi l'Espagne. « Nous avions demandé un geste de solidarité de l'UE face à ce cas d'urgence. Nous ne pouvons que remercier les autorités espagnoles d'avoir répondu à cette invitation », a-t-il dit.

« L'Italie n'est plus seule », a-t-il ajouté, soulignant qu'il fallait changer les règles européennes sur le droit d'asile afin qu'elles soient « plus justes pour tout le monde ».

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de la Ligue d'extrême droite, a salué une « victoire » et s'est félicité d'avoir fait enfin entendre la voix de Rome sur cette question de l'immigration.

« Bon coeur » de l'Espagne

Un jeune homme est secouru à bord de l'Aquarius par l'équipe de SOS Méditerranée Photo : Radio-Canada/Jean-François Bélanger

Le problème, a-t-il ajouté sur Twitter, a pu être réglé grâce au « bon cœur » de l'Espagne, mais l'Union européenne ne peut pas toujours compter sur de tels gestes.

« Élever la voix, poliment, ça paie; c'est quelque chose que l'Italie ne faisait plus depuis de nombreuses années », a affirmé plus tard Salvini lors d'une conférence de presse.

Également sur Twitter, le premier ministre maltais Joseph Muscat a remercié Madrid et a précisé qu'il allait envoyer du ravitaillement à bord de l'Aquarius, qui devrait mettre environ trois jours à gagner Valence. SOS Méditerranée a précisé lundi avoir suffisamment de vivres pour nourrir les migrants encore un jour.

« Je remercie le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez [d'avoir accepté] de prendre en charge l'Aquarius après que l'Italie a bafoué les lois internationales et conduit à cette impasse [...] Nous devons nous asseoir ensemble et voir comment éviter que cela se reproduise. C'est un problème européen », a écrit Joseph Muscat.

Dimanche, Matteo Salvini avait exposé la position de son pays. « Malte ne reçoit personne, la France refoule les gens à la frontière, l'Espagne défend ses frontières avec des armes. À partir d'aujourd'hui, l'Italie commencera aussi à dire non à la traite des êtres humains, non à l'immigration clandestine », avait-il écrit sur Facebook.

Plus de 600 000 migrants ont atteint l'Italie par bateau depuis 2013. Les arrivées ont reculé de 85 % depuis le début de l'année grâce aux accords conclus par le gouvernement italien précédent pour empêcher les départs des côtes libyennes, mais les sauvetages se sont à nouveau multipliés ces derniers jours.

« Cette fois, il y a quelqu'un qui dit non »

Des migrants et des réfugiés en provenance de la Libye rescapés à bord d'un bateau sur la Méditerranée en novembre 2016 Photo : Getty Images

« Sauver des vies en mer est un devoir, mais transformer l'Italie en un énorme camp de réfugiés n'en est pas un », a renchéri lundi Matteo Salvini.

L'Italie a fini de courber la tête et d'obéir. Cette fois, il y a quelqu'un qui dit non. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien

Matteo Salvini a également indiqué qu'un autre navire d'une ONG, le Sea Watch 3, qui se trouve actuellement au large des côtes libyennes, pourrait se voir interdire l'accès aux ports italiens.

Pour le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, la décision du gouvernement de ne pas accueillir l'Aquarius est « une question de bon sens ».

« Nous demandons que l'Europe dans son ensemble prenne ses responsabilités », a-t-il ajouté.

« Des gens sont en pleine détresse, ils manquent de provisions et ont un besoin urgent d'être aidés », a déclaré pour sa part, avant l'annonce du gouvernement espagnol, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui appelait les gouvernements italien et maltais à mettre de côté les considérations politiques pour régler le problème.

« Des questions plus larges, comme savoir qui est responsable ou comment mieux partager les responsabilités entre les États, peuvent être examinées plus tard », a souligné Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR.

La Commission européenne avait aussi souligné que la priorité pour les autorités italiennes et maltaises devait être de s'assurer que les migrants de l'Aquarius « reçoivent les soins dont ils ont besoin ».

« Nous appelons toutes les parties concernées à contribuer à un règlement rapide [...] afin que les passagers de l'Aquarius puissent être débarqués le plus vite possible », avait dit le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas.