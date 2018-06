Le soccer, certains diront le football, d’autres le ballon rond, est le sport le plus populaire au monde depuis bien longtemps.

Jaillie de la nuit des temps, la balle ronde accompagne l’homme depuis si longtemps dans son périple à travers l’histoire qu’on ne saurait situer l’instant du premier coup de pied qu’elle reçut. Richard Garneau, journaliste

Le journaliste Richard Garneau fait état de l’engouement inégalé du sport à l’émission Jeunesse oblige du 11 novembre 1966. Cette année-là, la Coupe du monde de la Fédération internationale de Football Association (FIFA) attirait plus de deux milliards de téléspectateurs.

Le principe de base du soccer est assez simple : deux équipes s’affrontent et les joueurs doivent faire entrer un ballon dans un but. S’ajoutent au jeu de nombreuses règles et l’interdiction d’utiliser les mains et les bras pour marquer. Cela entraîne un véritable jeu d’adresse avec le reste du corps. « Le joueur doit être un artiste du ballon. »

Et bien que les véritables « artistes » soient en nombre assez réduit, le soccer est un sport accessible à tous. Petits et grands peuvent facilement s’échanger le ballon en tous lieux et avec peu d’équipement.

La Coupe du monde a étendu l’empire du football à toute la planète. Richard Garneau, journaliste

En raison de la résonance planétaire du sport, il s’ensuit que le Mondial est un des événements les plus regardés.

Cette compétition est source de grande fierté, tant pour le pays que pour les joueurs professionnels qui y participent. Souvent adulés, ces derniers réalisent le rêve de millions d’amateurs de jouer à un si haut niveau.

Pendant ces quelques semaines, les couleurs de l’équipe sont à l’honneur, les esprits s’échauffent et la fébrilité de la victoire se ressent dans toute la société.

Cette année, force est à croire que les tensions diplomatiques entre la Russie et certains États européens ne tariront pas l’engouement des passionnés. Ils attendent cette compétition sportive depuis quatre ans.