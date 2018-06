Malgré les polémiques et ses soucis de santé, Kanye West reste une machine à succès. Sorti le 1er juin, Ye, une introspection de sept titres sur les insécurités de l'artiste, a pris dès ses débuts la tête classement de référence Billboard 200, devenant ainsi le huitième album d'affilée de l'artiste à être tout en haut de l'affiche.

Jusqu'à jeudi, Ye s'était vendu à 208 000 exemplaires – y compris les téléchargements et le streaming– selon Nielsen Music, devançant très nettement un autre album de rap, Beerbongs and Bentleys, de Post Malone.

Après une année de silence, Kanye West avait fait son retour sur le devant de la scène médiatique en avril en s’affirmant comme l'une des rares célébrités afro-américaines à soutenir publiquement le président républicain Donald Trump.

Sonorité soul et dansante

Ye affiche une sonorité soul et dansante qui rappelle les débuts du rappeur et évoque nombre des polémiques dans lesquelles le musicien s'est trouvé impliqué.

Tous les albums de Kanye West, à l'exception du premier, The College Dropout (2004), ont été en tête du classement, tout comme Watch The Throne réalisé en collaboration avec Jay-Z en 2011.

Vendredi, Kanye West a sorti un autre album de sept titres aux côtés de son protégé Kid Cudi. Intitulé Kids See Ghosts (Les enfants voient des fantômes), il expose une vision encore plus sombre et angoisée de la vie que Ye.