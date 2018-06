Ces investisseurs, parmi lesquels les anciens propriétaires de Val Neigette, la famille Roy et le propriétaire de Produits métalliques PMI, Jean Pouliot, ont exprimé un profond désir de relancer la station de ski, mais ils affirment qu'en ce moment, les membres de la famille Dufour, qui en sont actuellement propriétaire, « ne sont pas sur la même longueur d'onde » et doivent en arriver à un consensus avant la date butoir.

Les acheteurs refusent de dévoiler les détails de l'offre, mais ils en parlent comme d'une proposition très honnête.