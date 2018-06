Malheureusement, Dorrian a commencé à consommer de la drogue. extrait d'un communiqué de Rodger Wright et Nicole Becker, père et belle-mère de Dorrian Wright

Avec la cérémonie de remise des diplômes et des prix et l'anticipation des vacances d'été, le mois de juin est habituellement festif à l'école secondaire Belmont dans la région de Victoria. Cette année cependant, le ton est très triste.

Le père et la belle-mère de Dorrian, Rodger Wright et Nicole Becker, ont déclaré qu'il était un grand artiste et une personne aimable. « Nous voulons que tout le monde sache que Dorian était un bon garçon qui adorait la planche à roulettes. »

Ses parents veulent inciter les gens à demander de l’aide lorsqu’ils voient quelqu’un souffrir de problème de drogue.

Nous voulons que les autres soient conscients des dangers et sachent qu’il est normal d’appeler à l’aide. Vous ne trahissez pas un ami en demandant de l'aide s'il est dans le pétrin, vous lui sauvez la vie. extrait d'un communiqué de Rodger Wright et Nicole Becker, père et belle-mère de Dorrian Wright

Le soutien scolaire

Le surintendant du district scolaire de la région, Jim Cambridge, affirme qu'un certain nombre de mesures de soutien ont été mises en place à l'école pour aider les élèves, le personnel et les familles.

« Ces types de traumatismes que vous soyez jeune ou vieux, peuvent frapper très fort, donc on veut s’assurer qu'il y ait une équipe de soutien en place », a déclaré M. Cambridge.

Il dit que le décès de l’adolescent montre clairement que la crise des surdoses de drogue touche tous les coins de la Colombie-Britannique.

Nos enfants sont tous des êtres humains vraiment engagés et merveilleux. Être un consommateur de drogue ne fait pas de vous un mauvais étudiant. Jim Cambridge, surintendant du district scolaire de la région de Victoria

C'est la deuxième fois qu'un jeune de la région perd la vie de cette façon au cours des trois derniers mois.

Elliot Eurchuk, un étudiant de 16 ans à l'École Oak Bay High est décédé d’une surdose accidentelle en avril.

Sur les 2500 personnes décédées en raison d’une surdose de drogue depuis janvier 2012 en Colombie-Britannique, 37 étaient des jeunes de 10 à 18 ans.

Selon la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, bien que 37 soit un grand nombre, les enfants de 10 à 18 ans ne sont pas dans le groupe d'âge le plus à risque.