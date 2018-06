C’est notamment le cas du chef Dominique Truchon de l’Auberge chez Truchon qui a concocté un souper pour les conjoints des dirigeants internationaux. Le repas était organisé par la femme de Justin Trudeau, Sophie Grégoire.

C’est dans un an qu’on va dire s’il y a vraiment des retombées. Mais c’est une vitrine extraordinaire pour Charlevoix. Le chef Dominique Truchon de l’Auberge chez Truchon

Début du graphique (passez à la fin) Menu du déjeuner offert par Mme Sophie Grégoire Trudeau by Radio-Canada on Scribd Fin du graphique (passez au début)

Lors de ce repas, Dominique Truchon a fait une place de choix aux produits du terroir en servant, bien entendu, le réputé agneau de Charlevoix.

Après ce repas, la première ministre de la Grande-Bretagne, Theresa May, est retournée à ce restaurant en compagnie d’une dizaine de convives.

Justin Trudeau et Donald Trump en discussion au chalet Black Bear. Photo : Photo Facebook de la Maison Blanche, Shealah Craighead/SHEALAH CRAIGHEAD



Une cabane au Canada

L’entrepreneur Christophe Dandurant a pour sa part loué l’un de ses 17 chalets aux organisateurs du G7. Son immense chalet de bois rond, nommé le Black Bear, surplombe le fleuve Saint-Laurent. Les dirigeants des sept pays membres du G7 y ont tenu un souper.

« On a loué à la GRC pour des besoins de surveillance, et progressivement, on nous a fait comprendre qu’ils voulaient y faire un repas », explique-t-il.

M. Dandurant estime que le caractère typique de sa résidence de bois rond, agrémenté de plusieurs animaux naturalisés, a su créer un contexte favorable aux échanges.

« Certaines pièces sont susceptibles de créer un dialogue entre deux personnalités hors du travail. C’est que j’appelle créer une conversation », note-t-il en parlant d’un ours empaillé qui trônait dans le chalet.

Christophe Dadurant ne peut toutefois pas prévoir le genre de retombées qu’il aura à la suite de l’événement. Des photos ont entre autres été publiées sur la page Facebook de la Maison-Blanche.

« Ça va nous apporter une crédibilité, mais il y a aussi des gens qui vont dire ‘’Trump est allé dans ce chalet, je n’irai pas dans ce chalet.’’ C’est à double tranchant », conclut-il.