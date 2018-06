Le coléoptère s’est installé dans la plus grande ville canadienne il y a une dizaine d’années, détruisant de grandes quantités d’arbres sur le territoire de la ville. Personne n'a été surpris lorsque l'insecte a été retrouvé à Winnipeg l'an dernier.

À Uxbridge, juste au nord-est de Toronto où habite Patti Moloney, c’est tout le couvert forestier de son quartier qui a été détruit l’automne dernier après une infestation.

« Nous rentrions à la maison avec les enfants, j'ai regardé autour de moi et j’ai remarqué que quelque chose était différent, raconte l’Ontarienne. Tout à coup, les terrains des maisons, les cours d'école et les boulevards étaient vides; c'était une différence frappante. »

La Ville de Winnipeg a dévoilé les détails de son programme de contrôle de l’agrile du frêne de 1,3 million de dollars la semaine dernière. Le département de la gestion des arbres à la Ville de Winnipeg sélectionnera des frênes sur la propriété de la Ville cet été et leur injectera des insecticides.

Les experts disent que l'insecticide ne règlera pas le problème; il donnera plutôt un peu de temps aux villes pour planter des arbres de remplacement afin que les équipes puissent échelonner le retrait des frênes.

Pour donner à un arbre la meilleure chance de survie, les équipes devraient commencer à le traiter avec un insecticide avant qu'il ne présente des signes évidents d'infection. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'insecticide permettra d'éradiquer complètement l’agrile du frêne.

Cette année, la Ville de Winnipeg dit qu'elle traitera 1000 frênes et qu'elle pourrait couper jusqu’à 800 arbres. La Ville estime qu'il y a 350 000 frênes à Winnipeg, dont environ 100 000 sur des propriétés publiques.

Un impact considérable

Au cours de sa phase larvaire, l'agrile du frêne se nourrit d'un tissu conducteur de l’arbre et coupe la circulation de sève. Les insectes peuvent tuer un arbre en quelques années.

Il incombe aux municipalités d'abattre les frênes infestés par le coléoptère, non seulement pour protéger d'autres arbres à proximité, mais aussi parce que lorsque l’arbre commence à mourir, des morceaux peuvent tomber au sol et être dangereux pour les piétons et endommager des voitures.

L’agrile du frêne. Photo : Associated Press/Département des ressources naturelles du Minnesota

Le président d'Arbres Canada, un organisme de bienfaisance qui fait la promotion des forêts, a déclaré que dans la région d'Ottawa où il habite, l'impact de l'agrile du frêne était « traumatisant ».

« L'effet sur la ville a été énorme, il y avait plusieurs quartiers entièrement constitués de frênes », raconte Michael Rosen.

Selon lui, entre un quart et un tiers de tous les arbres à Ottawa sont des frênes.

À l’image de Winnipeg, où les ormes forment un couvert forestier presque complet dans certaines rues, les frênes couvraient autrefois les vieux quartiers d'Ottawa. En quelques années, la plupart avaient disparu.

M. Rosen raconte que les quartiers historiques avaient soudainement l’air de nouveaux quartiers.