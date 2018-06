La vidéo de l'incident a été divulguée entraînant un tollé international.

On pouvait y voir des policiers discutant calmement avec deux Afro-Américains assis à une table. Quelques minutes plus tard, les agents leur passaient les menottes et les expulsaient, même si, selon les autres clients, ils ne faisaient rien de mal. Selon des médias de Philadelphie, les deux hommes attendaient un ami.

À lire aussi : Starbucks sensibilisera aussi ses employés canadiens à la discrimination raciale

Tous les magasins corporatifs canadiens, y compris près de 50 succursales à Ottawa et 5 à Gatineau fermeront lundi vers 14 h. La formation devrait se concentrer sur la promotion de « l'inclusion consciente » et s'assurer que « tout le monde dans un magasin Starbucks se sente en sécurité et bienvenu », a déclaré la compagnie dans un communiqué envoyé à CBC.

Les employés de plus de 8 000 magasins aux États-Unis ont reçu une formation similaire sur les préjugés raciaux il y a moins de deux semaines.

Les avis sont partagés quant à savoir si la formation sera efficace parmi les résidents de la région.

Client occasionnel de la chaîne de café, Glen Basque voit cette formation comme un « pansement », estimant que davantage d'entreprises devraient prendre part à cette lutte contre le racisme.

Pour sa part, Katie Cameron n'est pas une habituée du commerce, la fermeture ne l'affecte pas. Mais elle se demande si cette formation est adéquate pour contrer le racisme systémique.

« C'est difficile de savoir si ça va apporter suffisamment de changements », a-t-elle commenté.

Témoin de préjugés raciaux dans au moins un grand magasin de la région d'Ottawa, Fariz Ahmadov espère que les employés bénéficieront de cette formation.