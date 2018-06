La cérémonie de coupure du ruban, qui doit avoir lieu lundi au 3 World Trade Center, représente une étape majeure dans le processus de réaménagement du site historique.

Ce nouvel édifice construit au coût de 2,7 milliards $ a été imaginé par l'architecte de renom Richard Rogers et s'est inséré au cinquième rang des immeubles les plus hauts de la métropole américaine.

Son lobby de 19 mètres de haut fait face au Musée national du 11 septembre.

Parmi les locataires de la tour, on retrouve la firme publicitaire 3M et les consultants de McKinsey & Co.

Le chantier de construction a connu de nombreux retards qui se sont échelonnés sur plusieurs années en raison d'un manque de fonds et de conflits entre le promoteur Larry Silverstein et le Port Authority de New York et du New Jersey responsable des transports.