Un texte de Raphaëlle Ritchot

Le Vert et Blanc a libéré 23 joueurs, dont le receveur Rob Bagg, à la conclusion de leur période d’entraînement, ce week-end.

« Si je ne faisais qu’être entraîneur, la chose facile à faire serait de ne sélectionner que les meilleurs joueurs, mais je dois prendre en compte tous les facteurs pour prendre les meilleures décisions pour l’équipe au final », a indiqué Chris Jones qui est également le directeur général des Roughriders.

Il a ajouté que les décisions n'ont pas été faciles à prendre, mais qu'elles étaient nécessaires pour le bien de l'équipe.

L’entraîneur-chef a été questionné sur son choix de laisser partir quatre vétérans de l’équipe. Il a notamment été interrogé à savoir si sa décision a été basée sur les salaires des joueurs plutôt que sur le talent de ceux-ci.

Chris Jones a répondu qu'en tant que directeur général, il doit prendre les deux éléments en compte.

Cette façon de voir les choses n'a pas surpris le partisan des Roughriders Ryan Leblond. « Nous sommes dans un temps où il faut toujours garder les salaires en tête, il y a des personnes plus jeunes et qui coûtent moins cher, à qui il faut donner une chance et je pense qu'on s'y attendait quand même », précise le partisan.

Il a également mentionné que les deux défaites en pré-saison ne sont pas alarmantes, mais il est tout de même inquiet pour la ligne offensive de l'équipe.

L’équipe dévoilera vendredi qui sera le quart arrière partant des Roughriders lors du premier match officiel contre les Argonauts de Toronto.