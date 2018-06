Un Sommet du G7 qui tombe à plat

Une séance de travail du Sommet du G7 mettant en scène Angela Merkel, Donald Trump, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Photo : Reuters

Dans une volte-face inattendue, le président américain Donald Trump a retiré samedi soir son soutien à la déclaration commune du Sommet du G7, après avoir accusé le premier ministre canadien Justin Trudeau d'avoir dit des « faussetés » pendant sa conférence de presse. Pourtant, les chefs d'État étaient parvenus à se mettre d'accord sur une déclaration commune sur le commerce, malgré les critiques de M. Trump contre des pratiques qu'il juge injustes envers les États-Unis. M. Trudeau a affirmé, au cours de sa conférence de clôture du G7, que les droits douaniers américains étaient « plutôt insultants » pour les Canadiens qui se sont « battus aux côtés des soldats américains ». La décision de M. Trump a suscité une cascade de réactions. La France a fait valoir que « la coopération internationale ne peut dépendre de colères ou de petits mots » du président américain. La chancelière allemande, Angela Merkel, a parlé du geste de M. Trump comme d’une expérience « dégrisante et un peu déprimante ».

Un Sommet du G7 sans grabuge

Quelques centaines de manifestants ont marché dans les rues de Québec samedi. Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Qui dit Sommet du G7 dit inévitablement manifestations. Quelques centaines de manifestants ont participé, samedi après-midi, à une marche anti-G7 organisée par la Coalition pour un Forum alternatif au G7. Les autorités ont indiqué que le tout s'est déroulé de façon pacifique. Le directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Robert Pigeon, a affirmé que les objectifs ont été atteints. « Zéro commerce vandalisé, zéro blessé du côté des manifestants, zéro blessé du côté des policiers », a-t-il dit. L'important déploiement policier dans les rues de Québec durant la tenue du Sommet du G7 a soulevé plusieurs questions. Certains observateurs soutiennent que l'imposante présence des forces de l'ordre nuit à la liberté d'expression. Le sommet de La Malbaie est maintenant terminé, mais 10 personnes arrêtées lors des manifestations anti-G7 sont toujours détenues à Québec.

Sommet de Shanghai : l’Iran tente de rallier Moscou et Pékin

Le président russe, Vladimir Poutine, rencontre le président iranien, Hassan Rohani lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Qingdao en Chine, le 9 juin. Photo : Reuters

L'Organisation de coopération de Shanghai, qui outre la Chine et la Russie réunit plusieurs pays d'Asie dont l’Inde et le Pakistan, a tenu en fin de semaine son sommet annuel dans la grande ville côtière de Qingdao, en Chine. Ce rendez-vous s’est déroulé en même temps que celui des pays du G7 réunis au Canada. Ce sommet intervient par ailleurs juste avant la rencontre historique, mardi à Singapour, entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président iranien Hassan Rohani était présent à titre d'observateur. Après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, M. Rohani tente de rallier à sa cause la Russie et la Chine, grande consommatrice de pétrole iranien, afin de maintenir à flot son économie. Samedi, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou soutiendrait l'adhésion à part entière de l'Iran. Moscou et Pékin voient dans l'Organisation de Shanghai un moyen de faire pièce à l'influence des États-Unis et à l'OTAN.

L'oléoduc Trans Mountain a déversé 4800 litres de pétrole brut

L'entreprise Kinder Morgan est en charge du projet d'expansion du pipeline Trans Mountain. Photo : Reuters/Dennis Owen

Les autorités de la Colombie-Britannique ont révélé dimanche que le déversement de pétrole brut causé par une fuite de l'oléoduc Trans Mountain, il y a deux semaines, était 48 fois plus important qu'initialement rapporté. Le ministère de l'Environnement a indiqué que le volume de pétrole qui s'est écoulé dans la nature, d'après les relevés de la station Darfield en date du 27 mai, s'élève à 4800 litres. Au moment de l'annonce de la fuite, le ministère avait avancé un volume beaucoup plus modeste de 100 litres. Le ministère explique qu'il s'agit du seuil minimal pour lequel l'entreprise est obligée de rapporter une fuite. Deux jours après la fuite, le premier ministre du Canada Justin Trudeau annonçait que le gouvernement achetait l'oléoduc et tous les actifs de base de Kinder Morgan pour 4,5 milliards.

Sebastian Vettel remporte le Grand Prix du Canada

Sebastian Vettel traverse le fil d'arrivée du Grand Prix du Canada, à Montréal. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson



L'Allemand Sebastian Vettel a remporté dimanche le Grand Prix du Canada, à Montréal, signant sa troisième victoire de la saison. Le pilote a mené les 70 tours de la course sans être inquiété par ses plus proches poursuivants. Il met ainsi la main sur sa 50e victoire en carrière. Il a devancé par plus de six secondes au fil d'arrivée le pilote de Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen, sur Red Bull, a complété le podium. Vettel a procuré une première victoire à Ferrari en 14 ans sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Nadal et Halep s’imposent à Roland-Garos

L'Espagnol Rafael Nadal remporte son 11e titre à Roland-Garros. Photo : La Presse canadienne/Alessandra Tarantino

L'Espagnol Rafael Nadal a battu l'Autrichien Dominic Thiem en trois manches de 6-4, 6-3 et 6-2 pour remporter la finale de Roland-Garros, son 17e titre en grand chelem. Pour Nadal, première tête de série aux Internationaux de France, il s’agit d’un 11e sacre en 14 participations sur l’ocre parisien, un record. Il n'est qu'à trois titres majeurs des 20 que détient le Suisse Roger Federer. Cette victoire, acquise en 2 h 42 min de jeu, lui assure également le premier rang mondial au classement de l'ATP lundi matin.

Chez les femmes, Simona Halep a décroché son premier titre en tournoi du grand chelem en remportant les Internationaux de tennis de France. Elle a inscrit une victoire de 3-6, 6-4 et 6-1 face à l'Américaine Sloane Stephens. Cette première couronne en grand chelem constitue un baume après ses précédents échecs à la Porte d’Auteuil (2014, 2017) et à Melbourne plus tôt cette année. Halep conservera le haut du pavé du classement de la WTA.

Bonne semaine!