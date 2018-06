La 10e édition qui s'est déroulée samedi a permis d'amasser 170 000 $.

Une somme destinée au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

La course a réuni environ 500 participants partis très tôt samedi matin de Val-d'Or, Notre-Dame-du-Nord et La Sarre.

Ils se sont retrouvés 105 km plus tard sur la piste d'athlétisme de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) de Rouyn-Noranda.

Le fondateur du Défi, Ian Clermont, qualifie de l'événement de succès

« On est très heureux avec près de 500 participants, non seulement un nombre record de participants, mais d'avoir fracassé notre objectif d'avoir récolté 170 000 $, d'avoir atteint le million de dollars en 10 ans d'existence du Défi 117 Imgold, dit-il. On a eu une journée de rêve, la température était idéale, les gens étaient enthousiastes, que ce soit du Défi 101 ou le Défi 117. »

On a eu beaucoup de gens qui nous ont encouragés, ça a été vraiment une journée mémorable et fantastique. Ian Clermont

Ian Clermont dit qu'il est plus que jamais motivé à poursuivre le Défi.