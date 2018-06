Un texte de Rémi Authier

Les amateurs de bicyclette de Winnipeg connaissent bien les « Bike Jams », ces évènements qui rassemblent des milliers de personnes déambulant dans les rues la nuit dans une ambiance de fête. Mais les trajets de ces rassemblements et leur heure tardive font en sorte qu'il est impossible pour les personnes en fauteuil roulant et aux jeunes familles d'y participer.

C'est ce qu'ont voulu changer deux mères de la capitale manitobaine en organisant un premier All Wheel Jam. Pour s'assurer que l'évènement était ouvert à tous, le trajet a été approuvé par le Independant Living Resource Centre qui soutient les personnes handicapées. Et les festivités ont commencé à 13 h 30, soit à un moment qui convient plus aux jeunes familles.

Je voulais montrer à mon fils qu'il fait partie d'une communauté de cyclistes et qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que seulement sa personne. Je voulais aussi qu'il apprenne des trucs pour circuler de façon sécuritaire à vélo. Kreesta Doucette, coorganisatrice de All Wheel Jam

Un des coorganisateurs de l'évènement All Wheel Jam, Christopher Beauvilain, avec sa fille dans ses bras. Photo : Radio-Canada

C'est lors de la conférence sur le transport et l'accessibilité Modeshift tenue à Winnipeg que les organisatrices Karin Kliewer et Kreesta Doucette ont eu cette idée. Elles voulaient non seulement rassembler la communauté, mais aussi montrer qu'on peut faire des activités en ville sans avoir besoin d'une voiture. Entourées d'un groupe d'organisateurs et d'une vingtaine d'organismes communautaires, elles ont mis sur pied un premier évènement qui répondait à leur vision.

On voit beaucoup plus d'investissement dans les vélos, mais j'aimerais en voir dans les fauteuils roulants et dans les poussettes, juste un transport public actif. On voit qu'il y a un investissement, mais j'aimerais en voir plus. Christopher Beauvilain, coorganisateur de All Wheel jam

Des parents inquiets

Des parents participant à l'activité en famille ne cachent pas qu'ils sont souvent inquiets de voir leurs enfants déambuler à bicyclette dans les rues de la capitale manitobaine. Bien qu'ils valorisent ce mode de transport, ils sont aussi conscients des dangers qui guettent les cyclistes sur la route.

Plusieurs parents comme l'organisatrice de All Wheel Jam Kreesta Doucette (gauche) et la participante Emily Denton s'inquiètent lorsque leurs enfants se promènent en vélo à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Certains apprécient particulièrement le fait que certaines routes sont fermées à la circulation pour permettre aux vélos de se déplacer sans danger. C'est entre autres le cas d'Emily Denton, une mère vivant dans le quartier Wolseley qui profite de la fermeture de l'avenue Wolseley et des sentiers à la Fourche avec ses enfants.

Selon plusieurs participants, une activité comme le All Wheel Jam pourrait avoir un impact positif sur la culture du vélo à long terme.

Ça change une culture. Normalement, on pense que quand on atteint 18 ans, on obtient notre permis de conduire. Peut-être dans quelques années ces enfants-là ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas avoir un permis de conduire et ils vont se promener à bicyclette partout en ville. Gabriela Aguero, artiste visuel associée au Winnipeg Trails Association

Les organisatrices espèrent maintenant que d'autres évènements du genre seront organisés dans d'autres quartiers de Winnipeg.