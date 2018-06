Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Éli Dallaire enfourche les bouvillons depuis qu'il a 11 ans. « Moi, je voulais commencer à 8 ans, mais mes parents ne voulaient pas, donc ça a été à 11 ans », raconte-t-il.

Il y a deux ans, il a suivi une formation à l'école de rodéo de Saint-Tite. Depuis, il s'entraîne sans relâche pour performer dans une série de compétitions au Québec.

« Je m'entraîne musculairement. Sinon, mon père et mon « papy » m'aident dans ce sport. Ils m'ont fabriqué au taureau mécanique, mais manuel. Ce sont eux qui me brassent. Sinon, il y un fermier qui me laisse me pratiquer sur ses bœufs », décrit-il.

Éli Dallaire, jeune cowboy de La Sarre, en Abitibi. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Son père, Guillaume Dallaire, est aussi organisateur du rodéo de La Sarre, qui existe depuis l'an dernier.

« Le fait que lui en fasse, ça en a fait allumer d'autres aussi, constate-t-il. En ayant un rodéo, c'est sûr ça a donné la piqûre à certaines personnes aussi. Il y a des nouveaux cowboys qui viennent de sortir depuis quelques [temps], du coin de l'Abitibi-Ouest ici ».

Une fille dans l'arène

Félicia Loranger, de Earlton (Ontario), accompagnée de sa soeur Pricillia. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Le rodéo est un sport extrême qui demeure très masculin.

Cela n'a pas empêché Félicia Loranger, 15 ans, de s'y lancer. La jeune ontarienne de Earlton, a vécu son premier Rodéo à La Sarre cette fin de semaine. « J'avais peur un peu au début, mais ça a été bien », confie la jeune femme.

Début du graphique (passez à la fin) Une adolescente de 15 ans qui a participé à son premier #rodéo à La Sarre, en #Abitibi, vendredi soir. pic.twitter.com/Hp23kio1pg — Emelie Rivard-B. (@ERBoudreau) 10 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

Félicia avait suivi un camp d'entraînement à Orangeville, dans le sud de l'Ontario, il y a quelques semaines. Si sa carrière se poursuit, il faudra organiser son entraînement. « C'est un peu difficile dans le nord de l'Ontario. On va regarder pour approfondir un peu plus les techniques », précise sa mère, Anne-Loranger.

Félicia participera également aux rodéos de Malartic et de Saint-Bruno-de-Guigues cet été.