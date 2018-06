L'événement organisé par l'organisme Vélo Cité Rouyn-Noranda a attiré plusieurs dizaines de personnes.

Les citoyens avaient également la possibilité d'effectuer quelques ajustements à leurs vélos ou de les buriner gratuitement.

Plusieurs étaient visiblement satisfaits de leurs trouvailles.

Le président de Vélo Cité Michel Lessard se réjouit du succès de l'événement qui vise à encourager la pratique du vélo.

« La mission de Vélo Cité au départ c'est de développer l'activité physique à vélo entre autres et le transport actif. De pouvoir donner une deuxième et troisième vie au vélo pour que les gens puissent de plus en plus utiliser leur vélo dans leurs déplacements pour nous, c'est très important. Ça fait partie du cœur de notre mission », mentionne Michel Lessard.

Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont également donné de l'information sur les changements introduits dans le nouveau Code de la sécurité routière.