Un texte de Louis Lessard

En juin 2017, les consommateurs de l'Est-du-Québec payaient 1,17 ¢/litre en moyenne.

Selon les données de la Régie de l'énergie du Québec, le prix de l'essence ordinaire la semaine dernière était de 1,38 ¢/litre au Bas-Saint-Laurent, de 1,39 ¢/litre sur la Côte-Nord et de 1,41 ¢/litre en Gaspésie. C'est près de 20 cents de plus qu'à pareille date l'an dernier.

Bien que le prix du litre d'essence ait diminué de 3 cents en deux semaines dans l'Est-du-Québec, la Régie indique que la tendance générale est à la hausse depuis les derniers mois.

Cette tendance fait craindre le pire chez certains entrepreneurs d'ici. Le propriétaire de la firme d'entretien de pelouses Racine de Rimouski, Philippe Racine, affirme que la hausse du prix de l'essence a un impact direct sur la rentabilité de son entreprise.

Il estime qu'il en coûte 20 % de plus pour l'entretien des terrains sur lesquels il travaille. Une situation d'autant plus préoccupante, selon lui, puisque la plupart des contrats avec ses clients sont d'une durée de trois ans à prix fixe.

Le discours est le même chez les gestionnaires du traversier CNM Évolution ou encore chez les propriétaires de bateaux de pêche. Certains se font créatifs : le capitaine du navire « Le Petit Doucet », Marc Doucet, affirme que l'augmentation du prix des carburants l'a obligé à modifier ses façons de faire en mer.