Un texte de Roxanne Simard

C’est sur le thème du retour en arrière et des souvenirs que le festival Sidanse s’est amorcé vendredi. « On a fait le tour de nos archives pour retrouver des photos et des vidéos on a publié ça tout au long du week-end », a précisé la directrice générale, Suzanna Gaudreault.

Suzanna Gaudreault ajoute que le 10e anniversaire est aussi l’occasion de dresser un bilan de l’événement.

Ce que je retiens le plus de tout ça, c’est toutes les émotions que les participants et notre équipe ont traversées. Suzanna Gaudreault, directrice générale de Sidanse

C'était aussi l'occasion pour l'organisation de rendre hommage aux écoles de danses participantes. « On a vraiment décidé de souligner notre 10e anniversaire en remerciant nos fidèles écoles, il y en a qui sont là chaque année depuis nos débuts », ajoute Suzanna Gaudreault.

La foule était nombreuse lors du gala du festival Sidanse. Photo : Suzanna Gaudreault

Dans le cadre de ses 10 ans, le festival avait ajouté une journée supplémentaire de compétition ce dimanche. « On a de plus en plus de monde alors on a deux journées de compétition. »

Également, les ateliers offerts par les danseurs invités étaient offerts gratuitement aux participants.

L’activité vedette du festival était bien entendu le traditionnel gala du samedi soir qui met en vedette des danseurs professionnels. Les gagnants de l’émission Danser pour gagner diffusée sur les ondes de V et Rockwell Family ont présenté des numéros hauts en couleur.