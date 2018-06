Le navire original a navigué dans l'océan Atlantique en 1668-1669 pour aider à établir une route de commerce des fourrures via la baie d'Hudson.

Une réplique a été construite en 1968 en Angleterre pour célébrer le tricentenaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Depuis, le bateau a parcouru 14 000 kilomètres sur l’océan atlantique comme sur les Grands Lacs avant de finir sa course à Winnipeg. Trois des membres d'équipage d'origine de la réplique ont d’ailleurs fait le déplacement vendredi pour la présentation de la nouvelle galerie.

Des millions de visiteurs ont vu le navire depuis l'ouverture de la galerie en 1974. Deux d'entre eux, Justin Bieber et Selena Gomez, ont même dîné à bord lors d'une visite à Winnipeg en 2011. Le renouvellement de la galerie n'a eu qu'un impact minime sur le navire, à l'exception du nouveau gréement. Sa place dans la chronologie historique a cependant changé.

Des fourrures, des marchandises

Avant le renouvellement, la galerie Nonsuch reproduisait le port de Deptford, en Angleterre, en 1668, alors que le navire se préparait pour son voyage.

La mise en scène a été modifiée de sorte que le Nonsuch est cette fois présenté de retour en Angleterre, chargé de fourrures et de marchandises échangées avec les Cris lors de ses voyages dans la baie d'Hudson.

Désormais le navire a été équipé d'un nouveau gréement et ses voiles sont déployées comme s'il venait de revenir au port après une longue saison passée au Canada. Photo : Radio-Canada

« Pour nos visiteurs, il était difficile de comprendre pourquoi, tout à coup, ils passaient des galeries consacrées à l’histoire manitobaine à l’Angleterre », a déclaré Amelia Fay, conservatrice de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

« Nous avons été en mesure de mieux le relier au reste du musée », dit-elle.

Des rénovations à la galerie, y compris de nouveaux effets d'éclairage et auditifs, ont été réalisées pour mieux immerger le public

À la taverne, les visiteurs peuvent désormais entendre le capitaine Gillam et son équipage régaler les clients avec des histoires de leur voyage outre-mer.

Une nouvelle jetée permet aux visiteurs d'apprécier le nouveau gréement et les voiles déployées du navire, tandis que de nouveaux effets sonores et lumineux simulent le passage du jour et de la nuit et les changements de temps.

Vous entendrez des gens parler, vous entendrez de la musique, des chiens aboyés, un coq chanter, c'est amusant. Amelia Fay, conservatrice de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson

De nouvelles histoires sont par ailleurs explorées, comme la première rencontre entre les Cris de la Baie-James et les explorateurs européens, et le voyage de la réplique vers sa maison de Winnipeg.

Enfin, un nouvel espace de galerie a été construit. Il offre une vue sur le navire, une maquette de navire et des faits saillants de l'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

L'ouverture marque l'achèvement de la première des quatre galeries - Nonsuch, Grasslands, Orientation et Urban – qui ont été renouvelées dans le cadre de la campagne de financement de 17,5 millions de dollars, y compris la création d'une nouvelle galerie consacrée à Winnipeg.

Le gouvernement progressiste-conservateur a promis 5 millions de dollars pour la campagne grâce à une subvention de 1,4 million de dollars et à 3,6 millions de dollars pour jumeler des fonds provenant de donateurs privés. Ce chiffre représente la moitié de ce que le gouvernement néo-démocrate précédent a offert.

La famille et la fondation Asper ont fait un don de 500 000 $.