Un texte de Louis Lessard, d'après les informations de Laurie Dufresne et d'Émilie Hamon

Des centaines de citoyens ont marché dans des parcs des trois régions de l'Est-du-Québec vendredi et samedi pour amasser des fonds pour la recherche sur le cancer.

Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, le relais de Sept-Îles et de la Minganie a permis de récolter plus de 150 000 dollars.

Début d'une marche de 12 heures à relais sur la Côte-Nord Photo : Crédit: Relais pour la vie Sept-Îles

À Port-Cartier, plus de 76 000 dollars ont été amassés. Treize équipes se sont inscrites cette année, ce qui est légèrement en-dessous des attentes de l'organisation. La section locale de la Société canadienne du cancer espérait amasser 50 000 dollars. Elle a recueilli 26 000 dollars de plus.

Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

En Gaspésie, le 10e Relais pour la vie dans la Baie-des-Chaleurs a permis d'amasser sensiblement le même montant que l'an dernier, soit un peu plus de 133 000 dollars.

Une marche lumineuse s'organise aux îles-de-la-Madeleine. Photo : Crédit: Relais pour la vie îles-de-la-Madeleine

Plus de 500 personnes, réparties en 52 équipes, ont marché pendant 12 heures à relais au parc de la Pointe-Taylor à New Richmond. Des lanternes à la mémoire des personnes ayant perdu leur combat contre le cancer y ont été allumées. La présidente d'honneur, Brigitte Lemieux, souhaitait faire participer les jeunes cette année.

Les anges de lumière, ce sont des porteurs d'espoir aussi en même temps. Ils vont distribuer la lumière. Cette lumière-là est vraiment symbolique. Brigitte Lemieux, présidente d'honneur du Relais pour la vie dans la Baie-des-Chaleurs

Aux Îles-de-la-Madeleine, 210 marcheurs répartis en une vingtaine d'équipes ont marché sur l'ancienne piste de course de Havre-aux-Maisons.

Nouveauté cette année : les équipes ont commencé leur marche en après-midi pour permettre à plus de familles de participer. Fait à noter, une équipe madelinienne a marché 18 heures de suite.

Près de 2400 luminaires ont été allumés en l'honneur des personnes touchées de loin ou de près par le cancer.

Bas-Saint-Laurent

Un peu plus de 177 000 dollars ont été amassés lors du 16e Relais pour la vie de Rimouski.

Les membres de 57 équipes ont eux aussi marché pendant 12 heures au parc Beauséjour.

Un comité organisateur dynamique a permis de mobiliser des centaines de citoyens de Rimouski. Photo : Crédit: Relais pour la vie Rimouski

La piste était illuminée par 4000 luminaires, en hommage à une personne qui a perdu son combat contre le cancer.

Aujourd'hui, les statistiques, c'est une personne sur deux qui risque d'avoir le cancer. On parle donc de la moitié de la population de Rimouski qui risque d'avoir le cancer dans sa vie. Donc si on ne le fait pas pour quelqu'un, c'est de venir le faire pour soi-même. Serge Lebel, coprésident du Relais pour la vie de Rimouski

Trente-quatre cyclistes sont arrivés en début de soirée, après avoir parcouru 300 kilomètres entre Lévis et Rimouski. Ils ont pour leur part remis un chèque de 14 500 $ à la Société canadienne du cancer.

Des cyclistes motivés participent, à leur façon, à la cause. Photo : Crédit: Relais pour la vie R

La communauté de Rivière-du-Loup s'est aussi mobilisée. Plus de 700 personnes ont participé au 9e Relais pour la vie samedi. Vingt-cinq équipes et environ 80 porteurs d'espoir ont marché, ce qui a permis de récolter un peu plus de 65 000 dollars, un montant similaire à l'an dernier. À minuit, 1502 luminaires ont été allumés.

Rivière-du-Loup participe au mouvement des Relais pour la vie depuis plusieurs années. Photo : Crédit: Relais pour la vie Rivière-du-Loup

Tout l'argent des différents Relais sera remis à la Société canadienne du cancer. Les fonds sont destinés à la recherche.

