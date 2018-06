Les spiritueux artisanaux étaient à l’honneur ces derniers jours à Halifax à l’occasion de Drink Festival, le premier festival de cocktails en Atlantique.

Huit distilleries artisanales étaient représentées, mais on en compte à présent deux fois plus en Nouvelle-Écosse. Et 12 des 16 distilleries artisanales de la province ont vu le jour ces 5 dernières années.

Le premier festival Drink Atlantic le 9 juin 2018 à Halifax. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

« Depuis 2014, le gouvernement provincial a assoupli la réglementation, ce qui a permis aux producteurs d’alcool d’être plus rentables, et la distribution est devenue plus facile », explique Evan MacEachern, l'un des fondateurs de la distillerie Nova Scotia Spirit Company.

Evan MacEachern est l'un des fondateurs de la microdistillerie Nova Scotia Spirit Company. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

C’est l'une des raisons pour laquelle de plus en plus de gens se lancent en affaires en ouvrant des microdistilleries, ajoute-t-il.

La venue de ces nouveaux produits a entraîné une certaine ferveur chez les Néo-Écossais.

Les chiffres de l'année dernière publiés par la Régie des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) montrent que la vente des spiritueux locaux a connu une forte croissance dans la province, avec une augmentation de 130 % en un an seulement.

Le festival Drink Atlantic à Halifax le 9 juin 2018. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

« Les Néo-Écossais aiment bien appuyer les leurs », affirme Evan MacEachern, que ce soit pour la bière artisanale, le vin ou les spiritueux.

On ne parle pas seulement de quantité, mais également de qualité, car les spiritueux de la Nouvelle-Écosse rapportent régulièrement des médailles à l'international.

Christopher Thibodeau de la distillerie CovenHoven de Sandy Cove en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

« C'est parce qu'on est des artisans. Les gens des Maritimes sont des artisans depuis longtemps », dit Christopher Thibodeau, de la distillerie CovenHoven de Sandy Cove. Il y a de « l'amour » dans ces produits locaux, dit-il.

Ce premier festival de spiritueux s’est terminé samedi et les organisateurs espèrent son retour l'année prochaine avec des producteurs d'autres provinces de l'Atlantique.

D’après un reportage de Paul Légère