Avant de gagner cette course samedi dans l’État de New York, le poulain Justify a raflé les titres du Kentucky Derby et du Preakness cette année, soit les trois plus prestigieuses courses hippiques aux États-Unis.

À lire aussi : Justify remporte la Triple Couronne

« Je n'étais pas très inquiet en le voyant sur la piste, car il le faisait si naturellement », raconte l’éleveur John Gunther qui s’est occupé de Justify dans l'écurie Glennwood au Kentucky gérée par sa fille Tanya.

Un cheval incroyable. Il est calme, posé et serein dans son enclos et sur la piste John Gunther

M. Gunther qui a grandi à Calgary fait des allers-retours entre la Colombie-Britannique et le Kentucky pour s'occuper des chevaux.

Justify a été acheté 500 000 $ en 2016.