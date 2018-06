Un texte de Jean-Louis Bordeleau

En l'espace d'une minute et demie, Marie Karine Maltais, directrice du comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire, raconte avoir amassé « des bouteilles de plastique, une balle de 410, un sac de nourriture de plastique de 25 kilos et de la ferraille ».

C'est l'équipe de Baie-Comeau qui a remporté le défi.

À Forestville, sur la plage de la Baie-Verte, « ils ont eu de la difficulté à faire les 90 secondes parce qu'ils ne trouvaient pas de déchets », se réjouit Marie Karine Maltais.

On s'entend qu'on préfère ne pas en ramasser, le plus possible! Marie Karine Maltais, directrice du comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire

L'équipe de Baie-Comeau était plus nombreuse que celle de Forestville, ce qui explique en partie sa victoire. Photo : Marie Karine Maltais

« On avait facilement une trentaine de bouteilles de plastique, des bouteilles de verre, des bouteilles de vin... Des bouteilles de bière, on pouvait facilement en avoir une trentaine aussi. Sans compter les multitudes de petits verres cassés, on en a ramassé une pleine chaudière », énumère la responsable de l'évènement.

Les bénévoles ont poursuivi le nettoyage des berges au cours de l'après-midi.