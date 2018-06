Par voie de communiqué, l'Élysée a fait valoir que « la coopération internationale ne peut dépendre de colères ou de petits mots » du président américain.

Dans deux tweets publiés après son départ de La Malbaie, le président américain s'est désolidarisé, à la surprise générale, du communiqué final négocié de haute lutte par les Sept.

Le gouvernement français soutient que « la France et l'Europe maintiennent leur soutien » à ce communiqué.

« Nous avons passé deux jours à avoir un texte et des engagements. Nous nous y tenons, et quiconque les quitterait le dos tourné montre son incohérence et son inconsistance », a noté la présidence française.

Pour sa part, l’Allemagne accuse le président américain de « détruire la confiance » avec ses tweets. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, appelle les Européens à rester unis.

« Vous pouvez détruire très rapidement une quantité incroyable de confiance dans un tweet. Il est donc d'autant plus important pour l'Europe de rester unie et de défendre ses intérêts de façon encore plus offensive », a tweeté M. Maas. « L'Europe unie est la réponse à l'Amérique d'abord », a-t-il ajouté.

L'attitude de Donald Trump suscitait dimanche une large réprobation en Allemagne, toutes tendances politiques confondues.

« Comment peut-on mener la moindre négociation utile avec une Maison-Blanche qui méconnaît les bases de l'ordre économique mondial et vit dans un monde fantasmé, tordu et décrépit? » s'interrogeait le grand quotidien conservateur Die Welt.

Les États-Unis « poignardés dans le dos »

Le principal conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, estime que Justin Trudeau est responsable de l’échec du Sommet du G7. Il « nous a poignardés dans le dos », a déclaré M. Kudlow sur CNN.

« Il [Justin Trudeau] a tenu une conférence de presse et a dit que les États-Unis étaient insultants », a-t-il ajouté, estimant que le président américain, qui s'est désolidarisé de l'accord final, avait réagi ainsi pour ne pas « montrer de faiblesse » avant le sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Le conseiller au commerce du président Trump, Peter Navarro, est allé d'une déclaration encore plus fracassante sur FoxNews, dimanche.

« Il y a une place spéciale en enfer pour tout dirigeant étranger qui s'engage de mauvaise foi dans la diplomatie avec le président Donald J. Trump et qui essaie de le poignarder dans le dos », a-t-il dit.

Tous les Américains ne partagent pas ce point de vue. Certains, bien connus, ont même dénoncé les propos du président et ceux de ses proches collaborateurs.

L’ex-directeur de la CIA, John Brennan, soutient que les « politiques protectionnistes et les bouffonneries [de Donald Trump] nuisent à la réputation mondiale du pays, ainsi qu’aux intérêts nationaux. »

Il a lancé un message « aux alliés et aux amis » des États-Unis. « Soyez patients, M. Trump est une aberration temporaire. L’Amérique que vous avez connue reviendra », a-t-il ajouté.

De son côté, l’ex-directeur du FBI, James Comey, affirme que « la relation de sécurité nationale avec le Canada est vitale et sauve des vies américaines. Elle s'est construite au fil de générations et revêt plus d'importance que toute personne ou dispute. »

Réaction canadienne

Le premier ministre JustinTrudeau s'est d'abord refusé à tout commentaire dimanche matin à Québec, avant sa série de rencontres avec des dirigeants africains et asiatiques. Il a toutefois affiché un court message sur son compte Twitter un peu plus tard.

Début du graphique (passez à la fin) L’accord historique que nous avons conclu au #G7Charlevoix favorisera la prospérité des citoyens et l’économie, protégera la démocratie, préservera l’environnement et garantira les droits des femmes et des filles dans le monde. C’est ce qui compte. https://t.co/3WgHFF9bsN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, fait le point en ce moment même sur la sortie fracassante de Washington.