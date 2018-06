Le footballeur originaire de la Ville Reine avait accepté de mener le défilé dans les rues de la capitale le 16 juin. Il avait été choisi pour ses discours contre l’homophobie.

Cependant, des critiques ont estimé qu’il serait préférable que le grand maréchal soit membre de la communauté LGBT et non pas hétérosexuel. Afin d’éviter toute « négativité », Jon Ryan a expliqué dans un communiqué que le choix de maréchal devrait être plus consensuel.

Les organisateurs du défilé n’ont pas fait de commentaires.