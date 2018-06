Parmi les neuf personnes éminentes qui vont recevoir un doctorat honorifique, deux sont décernés à des Autochtones pour leurs réalisations extraordinaires, soit au Dr Stanley Vollant, le premier chirurgien autochtone du Québec et au Dre Cindy Blackstock, défenseure des droits des enfants.

La faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa a choisi d’honorer Stanley Vollant qui a participé à plusieurs projets, dont les mini-écoles de médecine, qui visent à encourager les jeunes autochtones à choisir une carrière en santé, et, depuis novembre 2017, la transformation de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal en « hôpital à échelle humaine » offrant des services adaptés aux groupes plus vulnérables du quartier.

M. Vollant, a entre autres occupé les postes de chirurgien généraliste à l’hôpital Montfort d’Ottawa et de professeur de chirurgie et directeur du programme de médecine autochtone à l’Université d’Ottawa.

Source d’inspiration pour les membres des Premières Nations, le Dr Stanley Vollant a entrepris une marche de près de 6 000 km, de 2010 à 2017, sur les chemins foulés par ses ancêtres, l’Innu Meshkenu, qui avait pour objectif d’encourager les jeunes autochtones à ne jamais abandonner leurs rêves.

Cindy Blackstock

La faculté de droit de l'Université d'Ottawa rendra également hommage à la célèbre défenseure des droits des enfants des Premières Nations Cindy Blackstock qui ne craint pas de se battre au nom de la justice et de l’équité. Membre de la Première Nation Gitxsan, Cindy Blackstock est professeure à l’École de service social de l’Université McGill.

Au tournant des années 2000, Cindy Blackstock et d’autres chercheurs ont constaté que pour chaque dollar reçu des provinces pour la protection des enfants non autochtones vivant hors réserve, les enfants des Premières Nations recevaient seulement 78 cents du fédéral. Le système ne permettait donc pas aux agences de protection de la jeunesse de remplir leur mandat, et les enfants autochtones continuaient à être envoyés en famille d’accueil en grand nombre.

En 2007, l’Assemblée des Premières Nations et Cindy Blackstock, à titre de directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations, ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne accusant le gouvernement fédéral de discrimination à l’égard des enfants autochtones en raison du sous-financement des services de protection de l’enfance dans les réserves.

Neuf ans plus tard, en janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné au gouvernement de mettre fin à la discrimination raciale envers les enfants en réformant son système et en augmentant le financement des services.

Cette décision a été considérée comme une décision historique pour les droits de la personne.

Sept autres doctorats honoris causa

L’Université d’Ottawa décernera un doctorat honoris causa à sept autres personnalités de renom : la femme d’affaires Annette Verschuren, le docteur Eli Y. Adashi, au bibliothécaire et archiviste du Canada Guy Berthiaume, l’homme d’affaires John McCall MacBain, au chercheur Dominique Massiot, au titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration publique et gouvernance à l’Université de Moncton Donald Savoie et le professeur au Département de médecine de l’Université de Toronto Thomas M.S. Wolever.

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner.