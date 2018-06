L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois vendredi vers 13 h 20 à l'école Gérard-Fillion à Longueuil.



Les policiers croient qu'elle pourrait se trouver dans la région du Grand Montréal ou encore dans la ville de Saint-Hyacinthe.



Le SPAL dit avoir des raisons de craindre pour sa sécurité et a indiqué dans un communiqué que « toute personne apercevant cette dernière est priée de contacter le 911 immédiatement ».



Kassandra Noiseux à la peau blanche, elle mesure 1,57 m (5 pi 2 po) et pèse 50 kg (111 lb).



Elle a les cheveux châtains, longs, les yeux bruns et s'exprime en français.



Elle portait un chandail de type « kangourou » lors de sa disparition.