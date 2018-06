« Nous allons porter les cœurs de millions de gens, du monde entier. Nous devons obtenir une dénucléarisation. Il faut démarrer quelque chose. Nous croyons vraiment que la Corée du Nord sera un endroit formidable très bientôt », a-t-il clamé samedi, au cours d’une conférence de presse, avant de rejoindre son avion présidentiel pour un trajet de plus de 20 heures, vers Singapour.

Mardi matin, heure locale, Donald Trump y rencontrera Kim Jong-un dans un hôtel de luxe, situé sur la petite île de Sentosa, sur la côte sud du territoire.

Si le président américain a indiqué avoir « l’impression » que le dirigeant nord-coréen voulait « faire quelque chose d’important pour son peuple », il n’a pas manqué de mettre de la pression sur Kim Jong-un.

Cette « occasion unique […] ne se représentera jamais », a-t-il précisé.

L’élu républicain s’est également targué de rapidement deviner s’il arrivera à ses fins en observant le jeune dirigeant nord-coréen. Ce dernier serait, selon lui, une « personnalité vraiment méconnue », mais qui pourrait « surprendre agréablement ».

« Combien de temps faudra-t-il pour voir s'ils sont sérieux ou non? Je pense peut-être dès la première minute », a-t-il assuré, en mettant de l’avant sa « touche personnelle ».

Trump part avec « un esprit vraiment positif »

« Nous sommes en territoire inconnu dans le sens le plus vrai (de cette expression). Cela n'a jamais été fait, cela n'a jamais été testé. Nous y allons donc avec un esprit vraiment positif », a-t-il souligné, avant de tempérer les espoirs que suscite une telle journée.

« Qui sait? Cela ne marchera peut-être pas. Il y a une forte chance que cela ne marche pas. Et une chance plus forte que cela prenne un certain temps. Ce sera un processus », a-t-il admis, tout en disant espérer « que nous nous serons appréciés l'un l'autre ».

Un temps annulé, ce sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un est historique. Jamais un président américain en exercice n’avait négocié en direct avec un héritier de la dynastie des Kim au sujet d’une possible dénucléarisation de la Corée du Nord.