Les trois occupants du véhicule se sont sauvés de la scène du crime à pied et la police les recherche toujours. L’affaire est traitée comme un homicide.

Selon les policiers, l’incident se serait produit vers 17 h 30 près de l’intersection des rues Dundas et Dufferin. Un véhicule noir aurait poursuivi un cycliste et l’aurait frappé. Ils affirment de plus que le cycliste aurait peut-être été battu après l’accident. Les trois occupants du véhicule auraient pris la fuite à pied, laissant le véhicule derrière.

La victime a été transportée à l’hôpital où son décès a été constaté.

La Police de Toronto a ouvert une enquête et recherche toujours les occupants du véhicule.