Lorsque Laurent Chapdelaine s'est tourné vers la communauté des motocyclistes pour organiser une collecte de fonds autour de l'autisme, il ne pensait pas que la réponse serait si positive. Là où il pensait réunir tout au plus une dizaine de motos, ce sont plus d'une centaine qui ont fait le déplacement samedi.

« Quand je me suis assis avec les gens de Saint-Amant, je crois que j'ai dit qu'on pourrait essayer de réunir 3000 $, et ensuite j'ai dit pourquoi pas 10 000... Et nous avons complètement dépassé cela », raconte Laurent Chapdelaine.

Passionné de moto, il a choisi de reverser cette somme à Saint-Amant, un organisme de soins complexes et d'hébergement avec assistance pour les personnes autistes ou ayant des troubles de développement.

Lui et sa femme Allison ont un lien particulier avec le trouble du spectre de l'autisme, car leur fils Wyatt, âgé de 10 ans, en est atteint.

« Nous avons appris que notre fils souffrait d'autisme lorsqu'il a eu cinq ans », indique Allison Chapdelaine.

« Au début c'est quelque chose de difficile à accepter, car cela remet en cause tous les plans que vous avez pour eux, qu'ils trouvent un travail, qu'ils se marient et qu'ils vivent pleinement leur vie. On pense que peut-être cela va changer et puis on réalise que ces enfants n'ont aucune limite, ils peuvent faire tout ce que les autres enfants peuvent faire avec du soutien et de l'amour. »

Laurent et Alisson Chapdelaine en compagnie de leur fils Wyatt, âgé de 10 ans et qui souffre d'autisme. Photo : Radio-Canada

Pour le couple, c'est une occasion de redonner à la communauté qui les aide au quotidien.

La directrice de la programmation à Saint-Amant, Juliette Mucha, explique que l'argent permettra de mettre en place des programmes pour les adultes et enfants autistes dans le but de les aider à développer leur potentiel.

« Nous allons spécifiquement appuyer les programmes récréatifs, comme apprendre à faire de la Zumba, apprendre à jouer au soccer, apprendre à faire de la cuisine et tout ceci sans frais pour les familles », assure Juliette Mucha.

Chaque année, plus de 1600 familles sont ainsi prises en charge dans la province par l'organisme Saint-Amant.

Les organisateurs espèrent tenir à nouveau l'événement l'année prochaine.