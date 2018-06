Un texte de Raphaëlle Ritchot

C’est la première fois que la bibliothèque invite des drag queens pour l’heure du conte. Cette activité a eu lieu dans le cadre des festivités de la semaine de la fierté gaie de Regina.

« Elles nous ont raconté des histoires, qui je crois parlent un peu d’elles et comment elles peuvent avoir de la difficulté à s’intégrer, mais qu’au final, elles réussissent », raconte la jeune Lily, qui a assisté à l’heure du conte.

La jeune Lily était ravie de rencontrer des drag queens, samedi matin. Photo : Radio-Canada

En plus de lire des histoires, les drag queens ont pris de photos avec les enfants et les ont aidés à construire des couronnes de papier, une belle occasion pour les parents d’initier leurs enfants à la diversité tout en s’amusant.

« Je pense que c’est important que ma fille soit exposée à cette diversité qui façonne le monde. Je veux qu’elle soit ouverte d’esprit puisque la société le devient de plus en plus sur les identités de genre », explique Kayleigh Rice, une mère qui était présente à la bibliothèque municipale de Regina.

Kayleigh Rice et sa fille en train de confectionner une couronne, à la bibliothèque municipale de Regina. Photo : Radio-Canada

C’est important d’offrir du support et de l’amour dans ce genre d’événement parce que parfois ça peut être angoissant pour certaines personnes d’être elles-mêmes. Kayleigh Rice, maman

La drag queen Mercedez Bendz a beaucoup aimé l’activité et a mentionné que les enfants ont vraiment bien répondu à l’expérience.

« Ils ont aimé les histoires et maintenant, ils ont le sourire au visage et sont en train de fabriquer des couronnes. Que voulez-vous de plus? », constate-t-elle.

Les festivités du Queen City Pride Festival se déroulent jusqu'au 17 juin. Deux spectacles de drag queens sont aussi prévus à Q Nightclub le 9 et le 10 juin.