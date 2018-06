Mis à mal par le protectionnisme et l'isolationnisme prônés par le président américain, le multilatéralisme doit plus que jamais servir d'outil pour lutter contre les problèmes mondiaux que sont les changements climatiques, les crises migratoires et les désaccords commerciaux, estime le secrétaire général des Nations unies. Antonio Guterres, qui participait au G7 dans Charlevoix, a aussi appelé à une croissance économique plus juste.