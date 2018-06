L’accident est survenu à 9 kilomètres de la côte au sud-est de l'île entre 10 h 30 et 11 h, a indiqué le caporal Gregg Garrett de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Ce sont deux hommes qui ont perdu la vie. Aucune autre personne n’a été blessée.

Des enquêteurs, les premiers répondants et des représentants de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière se trouvaient au quai de Beach Point, près de Murray Harbour, samedi.