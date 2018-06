Un texte de Brice Armel Iletsi

Basé dans la ville minière de Sudbury, où le superhéros a vu le jour, Big Nick est désormais investi d’une mission plus que périlleuse : sauver la planète d'une invasion extra-terrestre.

À écouter : Troisième volume de la bande dessinée Big Nick

Son créateur explique qu'après un accident dans une mine le héros s'est retrouvé doté d'une force surhumaine qui lui permet de manipuler des métaux et d'arrêter les balles.

Kevin Montpellier assure que même si dans ce nouvel épisode, Big Nick doit voyager à travers le monde pour sauver les humains, le noyau reste Sudbury.

Nous remercions notre public pour le soutien qu’il accorde chaque année. C’est bien de voir que le monde aime les bandes dessinées. Kevin Montpellier, l'un des créateurs du superhéros Big Nick

Le 5e festival de la bande dessinée de Sudbury a vu la participation d'une cinquantaine d'artistes, des commerçants et des visiteurs. Photo : Radio-Canada/Brice Armel Iletsi

Le festival de la bande dessinée de Sudbury a accueilli au moins une cinquantaine d'artistes venus de plusieurs villes de l'Ontario. Cette année, les organisateurs du Graphic-Con qui bénéficient du soutien de la bibliothèque de Sudbury ont voulu mettre l'accent sur l'inspiration, l'éducation et le divertissement du public.

Depuis sa création en 2013, le festival attire de plus en plus de visiteurs, de vendeurs, d'artistes et d'invités spéciaux, selon les organisateurs.