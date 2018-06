Un texte de Louis Lessard

Les passionnés d’aviation de Rimouski qui suivent un cours pour obtenir un brevet de pilote n’ont pas d’instructeur pour le moment.

L’instructrice Mandie Zhang, qui assurait l’enseignement de l’aviation jusqu’au début du mois de mai, a plié bagage, à contrecœur.

Il constate que certains instructeurs délaissent l’enseignement pour l’aviation commerciale. Le phénomène s‘est accéléré, dit-il, quand les compagnies aériennes ont abaissé le nombre d’heures obligatoires avant de soumettre leur candidature à un poste de pilote de ligne.

Les amateurs d’aviation sont pourtant bien présents au Bas-Saint-Laurent. Dans le cadre des journées portes ouvertes de l’aéroport, samedi, plus de 200 citoyens se sont présentés aux différentes activités. Un signal, selon Louis-Olivier Carré, de l’importance de trouver rapidement des instructeurs. « C’est le poumon de l’aéroport. Si on veut avoir un aéroport en vie pour des années, c’est en formant des nouveaux pilotes! ». Il dit avoir identifié deux candidats potentiels, mais rien n'est encore confirmé.

L'association aérosportive de Rimouski compte 67 membres, un intérêt qui se maintient depuis quelques années. Le président, Richard Déry, se désole de la pénurie d’instructeurs, mais demeure optimiste pour la suite des choses.