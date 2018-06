Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Un des 13 bureaux régionaux, celui de Sept-Îles, a proposé aux archivistes amateurs de contribuer à la diffusion, sur Internet, des manuscrits de Placide Vigneau, ancien gardien du phare de l'île aux Perroquets, en Minganie.

On essaie de sortir un peu de notre cadre initial, qui est d'inviter les gens chez nous. Là, on demande aux gens de rester chez eux, mais de collaborer à distance à retranscrire des journaux de Placide Vigneau. Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice de BAnQ Sept-Îles

En allant visiter le site régional, les lecteurs ont eu accès aux journaux du gardien du phare de l'île aux Perroquets et au courrier des missionnaires qu'il transcrivait pendant ses temps libres.

De la plume au clavier, les extraits recopiés seront ensuite traités, mis en forme et diffusés sur le réseau Wikimédia Canada, membre de la grande famille Wikipédia.

« C'est vraiment intéressant de lire ça, mais aussi de retranscrire. Parce que la retranscription, à son point final, va permettre la recherche du plein texte. Donc il y a plusieurs résultats qui vont ressortir, juste en tapant des choses par un moteur de recherche, par exemple, Google », explique Danielle Saucier.