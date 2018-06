Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

C'est dans une ambiance de plaisir que les jeunes participants au défi « Je bouge... J'apprends » ont couru de Grand-Sault jusqu'à Edmundston, samedi. La course à relais d'une soixantaine de kilomètres, qui en est à sa quatrième année, se veut une façon de sensibiliser les jeunes de la 5e à la 12e année et leur entourage aux saines habitudes de vie.

« Notre mission, c'est vraiment de sensibiliser les enfants et leur communauté, les familles, à être actifs et à faire des choix santé », explique l’agente pédagogique au District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), Kathleen Rice.

Une expérience unique pour tous les jeunes

Parmi les participants, on retrouve un mélange de sportifs aguerris et d'élèves qui ont un mode de vie généralement plus sédentaire.

Il y en a de mes amis qui n'étaient pas sportifs pantoute et qui étaient plus au niveau culturel, des choses comme ça. Je les ai embarqués là-dedans puis depuis ce temps-là, ils sont plus sportifs et ils s'amusent à faire du sport. Alexis Ruest, 9e année, Cité des jeunes A.-M.-Sormany

L'ambiance et le dépassement de soi sont de bons motivateurs pour les élèves participants, qui sont plusieurs à prendre part à l'événement année après année.

Même si le but premier du défi est la sensibilisation aux saines habitudes de vie, toutes les raisons sont bonnes pour participer à la course. Julien Cormier, qui est en septième année à l’école Notre-Dame, participe aussi à l’événement en hommage à ses deux grands-mères malades.

Une vision provinciale

De 450 participants la première année à près de 1000 aujourd'hui, l'événement continue de prendre de l'ampleur, quatre ans après sa création. Les organisateurs espèrent maintenant étendre l'initiative à la grandeur de la province, pour impliquer des jeunes de partout au Nouveau-Brunswick.