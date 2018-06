Les dirigeants ont décidé de réformer l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de lutter contre le protectionnisme.

« On profite des États-Unis depuis des dizaines et des dizaines d'années, cela ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes comme une tirelire dans laquelle tout le monde se sert », a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse, peu avant de quitter le sommet qui réunit les sept pays les plus puissants de la planète (États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne et Japon).

« Il faut que cela s'arrête maintenant ou nous arrêterons de commercer avec eux (les autres pays) », a ajouté le chef de la Maison-Blanche, qui est parti avant la fin de la rencontre pour se consacrer au sommet historique auquel il prendra part mardi avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

La chancelière allemande Angela Merkel n'a pas caché qu'il y avait des divergences entre les États-Unis et les six autres membres du G7, mais a affirmé qu'une déclaration commune sur le commerce devrait être publiée à l'issue du sommet qui s'est tenu vendredi et samedi à La Malbaie, au Québec.

La chancelière allemande, Angela Merkel, lors du Sommet du G7 à La Malbaie Photo : Reuters/Christinne Muschi

Pour nous, il est important d'avoir un engagement sur un ordre commercial qui soit fondé sur des règles, que nous continuions à lutter contre le protectionnisme et que nous voulions réformer l'OMC. Angela Merkel

L'accord trouvé samedi sur le commerce est important, mais ne règle pas tout, a pour sa part déclaré Emmanuel Macron.

« Je ne considère pas qu'avec une déclaration tout est obtenu et il est évident que nous devrons, dans les semaines prochaines, les prochains mois, continuer à travailler », a dit le président français.

Un engagement a été pris avec les États-Unis d'avoir des discussions conjointes et de « mettre les faits autour de la table, parce qu’il y a aujourd'hui beaucoup de contre-vérités qui sont proférées », a-t-il ajouté.

Le président de la France, Emmanuel Macron, au Sommet du G7. Photo : Getty Images/Leon Neal

Divers griefs

Louant la qualité de ses relations avec ses partenaires, Donald Trump a nié que le sommet de La Malbaie se soit déroulé dans une atmosphère conflictuelle.

Un commentaire en complet décalage avec le compte rendu d'une source au sein de la délégation française qui a qualifié d'« extraordinaire » et d'« inhabituelle » la discussion que les chefs d'État et de gouvernement ont eue vendredi sur la question des droits de douane.

« Le président Donald Trump a repris de manière très vigoureuse les différents griefs qu’il nourrissait à l'égard des autres pays du G7, principalement l’Union européenne et le Canada, depuis des semaines. Et donc a commencé une longue litanie de récriminations, de constats un peu amers disant que les États-Unis étaient traités injustement, que le système commercial était totalement défavorable aux États-Unis, à l’économie américaine, aux travailleurs américains, aux classes moyennes américaines », a rapporté cette source.

« Bref, une longue diatribe très franche, qui est sans doute très inhabituelle dans ce genre de formats », a-t-elle ajouté.

En dehors du commerce, il y a eu aussi un désaccord sur la position du G7 sur le changement climatique et sur la suggestion de Trump d'une réintégration de la Russie au sein du club.

La chancelière allemande a précisé que sur le changement climatique, la déclaration finale acterait le « G6+1 », avec d'une part la position des États-Unis, qui sont sortis de l'Accord de Paris sur le climat et n'ont pas changé sur ce point, et de l'autre celle des six autres.

Elle a ajouté qu'une position commune du G7 sur le commerce ne signifierait pas qu'il n'y a pas de divergences entre l'Europe et les États-Unis. Le diable se cache dans les détails, a-t-elle fait valoir.