Un texte de Catherine Poisson

Le départ a été lancé à 8 h 45 à la piscine de la polyvalente Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts.

Tout, des couloirs de nage jusqu'au calcul des temps, a été supervisé par l'enseignante de français à l'école de l'Escabelle, Marie-Eve Godbout.

Elle et son collègue, l'animateur de vie communautaire Martin Létourneau, ont eu l'idée d'organiser un triathlon scolaire à Cap-Chat, après avoir reçu une flotte de vélos de la part de Triathlon Québec.

« Il faut savoir qu'on avait déjà un club de course à l'école depuis quatre ans, alors avec les vélos, ça complétait bien l'offre, et comme ça venait de Triathlon Québec, on s'est dit : ''lançons-le!'' » explique l'enseignante.

Le départ a été lancé à 8h45 à la piscine de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

L'événement visait principalement les élèves de première à troisième secondaire de l'école de l'Escabelle. Parmi eux, 19 ont accepté de relever le défi, et ont dû s'entraîner de deux à trois fois par semaine.

« Depuis le début de l'année, on pratique, on nage. Il y en avait certains au début qui n'étaient pas capables de nager en compétition », a souligné l'élève de première secondaire, Laurie Roy.

Chez les filles, à l'adolescence, il y a généralement une diminution de l'activité physique, mais nous avons beaucoup de filles impliquées dans le triathlon et personne n'a abandonné, tout le monde était là du début à la fin. Marie-Eve Godbout, responsable du volet triathlon à l'école de l'Escabelle

Cela dit, les jeunes de tous âges et de toute la région étaient bienvenus. En tout, une cinquantaine de participants ont pris part au triathlon.

Dans le lot, il y avait même des élèves du primaire, qui ont complété pour leur part un duathlon de vélo et de course à pied. Ces deux dernières épreuves se sont tenues à Cap-Chat, de l'école Saint-Norbert jusqu'au centre de plein air.

Quelles distances pour un triathlon scolaire? 10-11 ans : 200 m à la nage, 5 km à vélo, 2 km à la course 12-13 ans : 300 m à la nage, 10 km à vélo, 3 km à la course

Au fil d'arrivée, les jeunes athlètes ont été accueillis par des cris d'encouragement et des collations bien méritées. L'ambiance était à la fête et les sourires étaient nombreux, malgré la fatigue.

Début du graphique (passez à la fin) Et c’est terminé! Tous les athlètes ont traversé la ligne d’arrivée au centre de plein-air de Cap-Chat. Félicitations à tous et toutes! pic.twitter.com/QZnnoJ6C4o — Catherine Poisson (@cathpoisson) 9 juin 2018 Fin du graphique (passez au début)

« C'est sûr qu'on le refait! » a lancé Laurie Roy, pensant déjà à l'année prochaine.

Un sentiment qui était partagé par la plupart de ses camarades et par l'organisatrice de l'événement.

« Ça a super bien été, les élèves sont contents, ils sont motivés, c'est sûr que ça va se poursuivre l'année prochaine », a assuré Marie-Eve Godbout.

L'enseignante s'est réjoui de voir qu'en plus de les garder actifs, le triathlon a permis aux jeunes de développer un bel esprit de camaraderie.