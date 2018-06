Elle est revenue il y a un peu plus d'une semaine par avion-ambulance. Elle était accompagnée par sa mère et par du personnel médical, dont un médecin.

Mme Bergeron Mc Andrew est depuis traitée à l'Hôpital de Hull. D'ailleurs, samedi, pour la première fois depuis le début de son hospitalisation, elle a pu s'assoir avec de l'aide, chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis près d'un mois.

« Je suis partie pour faire un voyage de rêve que je préparais depuis des mois, puis le troisième jour après mon arrivée, ça a commencé à se tourner en cauchemar », se rappelle la femme qui a eu 35 ans pendant son séjour en Grèce.

Elle indique avoir vécu énormément d'émotions, de douleur, de hauts et de bas. Après bon nombre de traitements d'échange plasmatique et que ses proches eurent recueilli quelque 25 000 $ en dons via une plateforme de sociofinancement, son médecin lui a donné le feu vert pour revenir au pays.

Qu'est-ce que le syndrome de Guillain-Barré? Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une maladie inflammatoire des nerfs périphériques (les nerfs situés à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière) qui sont attaqués par le système immunitaire de l’organisme. Une fois endommagés, ces nerfs sont incapables, à des degrés divers, de fonctionner correctement. On ignore pour l’instant pourquoi le système immunitaire attaque ainsi son propre corps. (Source : Dystrophie musculaire Canada)

« Quand mon médecin traitant m'a finalement dit que ma santé était assez stable et que c'était assez sécuritaire pour moi de revenir à mes proches et que j'étais finalement hors de danger, ça a été un soulagement », lance Mme Bergeron Mc Andrew.

Ça a été [...] une petite lumière au bout du tunnel de revenir, de revoir mes enfants, ma famille, mes amis. Mélanie Bergeron Mc Andrew

Des parents heureux

La mère de Mélanie Bergeron Mc Andrew, Lucie Bergeron, qui était avec elle dans l'avion à son retour au pays, se rappelle que le voyage n'a pas été de tout repos.

« Elle souffrait le Saint-Martyr, le pire que j'ai vu de ses souffrances, c'est dans l'avion », raconte-t-elle.

Mme Bergeron affirme qu'elle aurait voulu prendre la place de sa fille pour lui éviter de souffrir. Mais cette dernière l'a reprend immédiatement en lui lançant : « Je ne souhaite ça à personne ».

Des fleurs et des messages ont été livrés pour encourager Mélanie Bergeron Mc Andrew. Photo : Radio-Canada/Estelle Côté-Sroka

Son père, Michel Mc Andrew, se réjouit du retour de sa fille en Outaouais. « Je peux la texter, je peux lui téléphoner, je peux venir la voir quand je peux [...] Je suis le père le plus heureux au monde », dit-il.

On ne lâche pas. Mélanie va s'en sortir d'ici, je pense, avant les Fêtes. Je crois, j'espère, je me croise les doigts. Michel Mc Andrew, père de Mélanie Bergeron Mc Andrew

Mc Andrew a bon espoir que sa fille regagne la santé d'ici la fin de l'année et qu'elle pourra célébrer le temps des Fêtes avec ses proches.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka