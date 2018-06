Sur les 136 enfants que compte le club, 90 viennent d’écoles francophones ou d’immersion.

Cet engouement provient d’une décision du club il y a deux ans de redoubler d’efforts pour recruter des entraîneurs bilingues afin d’attirer la clientèle francophone.

Le club a aussi ouvert un camp d’été en français.

« On a plus d'entraîneuses qui parlent français, dit l’instructrice Jenny Levasseur. On peut avoir une pratique un soir en anglais, mais aussi en français si c'est nécessaire ».

La gymnastique rythmique est une discipline qui mélange adresse physique et prouesse théâtrale. Dans leurs chorégraphies, les athlètes se servent de cerceaux, de rubans, de cordes ou même de ballons.