Un texte de Louis Lessard

Le site choisi par l'École de fouilles archéologiques de l'UQAR réserve bien des surprises. Les passionnés d'archéologie ont pu confirmer la présence d’un ancien moulin à farine datant de la fin du 19e siècle.

Selon les archives consultées par l’équipe de l’UQAR, le moulin aurait été la proie des flammes en 1852. Les membres de l’équipe de fouilles croient que la meunerie appartenait aux seigneuresses Drapeau.

Samedi, les archéologues entament leur troisième semaine de fouilles. Une dizaine d’étudiants scrutent les berges de la rivière Porc-Pic à Saint-Simon-de-Rimouski depuis le mois de mai.

En tout, 12 personnes participent au projet : huit étudiants, quatre membres du personnel, dont deux professeurs. Certains membres de l'équipe viennent de Drummondville, de Québec et de Paris.

Les chercheurs souhaitent maintenant préciser les datations des artéfacts récoltés sur le site. La professeure à l’UQAR, Manon Savard, estime que le fruit des recherches permettra d’en savoir davantage sur le profil socioculturel des habitants qui ont vécu sur le site.