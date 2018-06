Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Officiellement, les motocyclistes peuvent commencer à rouler le 15 mars, lorsque les pneus d'hiver ne sont plus obligatoires. Si la plupart d'entre eux commencent leur saison au début du mois de juin, certains Nord-Côtiers n'hésitent pas à braver le froid et à commencer à rouler avant.

« L'important c'est de vérifier l'asphalte pour ne pas que ce soit glacé », recommande Gilles Brunette, un motocycliste nord-côtier d'expérience.

Gilles Brunette Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Quand j'étais à Montréal, je roulais même en janvier. J'allais au cégep et quand je sortais du cégep, il fallait que je tasse la neige sur le siège de la moto pour m'en aller chez nous. Gilles Brunette, motocycliste

Plusieurs accessoires pallient le manque de chaleur. « Il y a des gens qui ont des vestes chauffantes, des souliers chauffants, des gants chauffants, des culottes chauffantes », énumère le directeur du club des propriétaires de Harley-Davidson de la Côte-Nord, Maxime Lavoie.

Beau temps mauvais temps, pluie pas pluie, on peut rouler avec nos motos aujourd'hui. Maxime « la loi » Lavoie, directeur du club des propriétaires de Harley-Davidson de la Côte-Nord

Fraternité

L'univers de la moto rassemble des professionnels de tous les milieux. Tout au long de l'année, les clubs comme celui des propriétaires de Harley-Davidson organisent des festins de crabes, des randonnées en groupes et des rencontres hebdomadaires.

Le club des propriétaires de Harley-Davidson de la Côte-Nord a remplacé les ailes du logo original par des pattes de crabes. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

La fraternité ne se limite pas aux marques de moto. Peu importe son bolide, les salutations sont de mise sur la route.

La politesse à moto exige que l'on salue les camarades qu'on croise. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

J'en ai qui viennent de Trois-Rivières et qui viennent adhérer avec nous autres. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui nous ont rencontrés et qui aiment notre gang! Gilles Brunette, motocycliste

« La moto a changé »

La moto apparaît de moins en moins comme un loisir réservé aux hommes. De plus en plus de femmes se procurent des bolides tout aussi rutilants que leurs confrères. Par exemple, dans le club des propriétaires de Harley-Davidson de la Côte-Nord, les femmes forment 40 % des effectifs, un nombre « conservateur » selon le directeur Maxime Lavoie.

Nancy « bling bling » Vallée, membre du club des propriétaires de Harley-Davidson de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Les filles prennent leur place. Ce sont des filles qui ont du caractère, c'est des filles qui ont des statuts sociaux autres que la moto. [...] Elles ne s'en laissent pas imposer, prennent leur place, n'ont pas peur de la prendre. Nancy Vallée, motocycliste

Un autre préjugé tend à disparaitre, celui qui associe motocyclistes au crime organisé. « On a vécu la crise des motards de 1990-2000, mais je te dirais que l'image de la moto a changé, assure Maxime Lavoie. La moto a changé. La clientèle a changé. Dans notre groupe, on est tous des professionnels qui travaillent. » Malgré tout, le manteau de cuir, les surnoms et les déplacements en bande demeurent un trait fort de la culture de la moto.

La ferveur de certains motocyclistes ne se limite pas aux motocyclettes. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Qui plus est, la loyauté de certains motocyclistes envers leur marque fétiche présente un caractère ostentatoire. De la vaisselle aux jeux de société, en passant par les vêtements, tout s'achète aux couleurs de sa moto.