Pour une sixième année consécutive, les marcheurs de Gatineau se sont joints à ceux d'Ottawa dans le cadre de la Marche pour la SLA.

Présente à Ottawa, la directrice générale de la Société de la Sclérose latérale amyotrophique du Québec, Claudine Cook, invite la population québécoise à changer les règles du jeu dans le cadre du mois de juin, mois de la sensibilisation à la SLA.

« La recherche progresse, mais beaucoup de travail reste encore à faire. Chaque action compte et nous sommes chanceux d’avoir des personnalités au Québec qui démontrent leur esprit de solidarité. Il y a l’humoriste Martin Matte qui a perdu son père à cause de la SLA, il parle de la maladie durant ses spectacles ce qui aide à sensibiliser la population », mentionne Mme Cook.

En 2014 et 2015, les Canadiens ont participé massivement à la campagne de financement du seau d’eau glacée, mieux connu sous le nom de Ice Bucket Challenge. Grâce à cette campagne de financement, qui a permis d’amasser plus de 17 millions de dollars, la Société de la SLA du Québec estime que la recherche dans le domaine a progressé plus rapidement dans les cinq à sept dernières années que durant tout le siècle dernier.

Le rythme auquel se font les avancées scientifiques est étroitement lié au financement disponible pour la recherche.

La sclérose latérale amyotrophique - Principaux chiffres Photo : Radio-Canada/Vincent Wallon / Icônes : Freepik de www.flaticon.com

Est-ce possible de freiner la progression de la SLA?

Il n'existe actuellement aucun traitement efficace pour combattre sclérose latérale amyotrophique.

Mais cela pourrait changer grâce à une équipe de chercheurs du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), dont fait partie la neurologue et directrice de la clinique SLA et maladies du neurone moteur, Dre Geneviève Matte.

L’équipe de chercheurs a identifié, il y a quelques années, le pimozide, un médicament antipsychotique qui, selon les premiers essais cliniques, rétablit le pont entre le cerveau, le système nerveux et les muscles.

« C’est un médicament que l’on utilisait auparavant en psychiatrie pour le traitement des psychoses, plus récemment dans le traitement des tics, par exemple pour le syndrome de Gilles de la Tourette, nous avons réalisé que dans les modèles animaux, nous arrivons à ralentir, voire stopper la maladie », explique Dre Matte.

Ce qui a ouvert la porte à un essai clinique, qui a commencé à l’automne 2017 avec une centaine de volontaires dans neuf centres hospitaliers canadiens.

Le pimozide démontre qu’il a du potentiel, mais la neurologue Geneviève Matte rappelle que seul un essai clinique pourra permettre de vraiment l’évaluer.

« La SLA est une maladie complexe, il y a plusieurs sous types de maladie, il va falloir penser à avoir des traitements plus personnalisés selon le patient, c’est là où les recherches observationnelles vont être importantes afin de déceler les profils qui vont mieux répondre à quel type de traitement », dit-elle.

Le pimozide présente un avantage de taille, son coût extrêmement bas, soit 10 cents la dose, donc près de 100 $ pour un traitement annuel.

Si on compare le pimozide avec l’edaravone, un des seuls autres traitements disponibles dans le monde (mais pas au Canada), et dont l’efficacité est réduite, il en coûte plus de 15 000 $ par année.