Il s'agit des terrains situés aux parcs Paul-Marin et de Saint-Alphonse-de-Liguori. Le terrain Paul-Marin 2 sera fermé jusqu'à la fin de la saison. Pour ce qui est du terrain Saint-Alphonse 2, il est inaccesible temporairement.

Ces deux terrains ont pourtant fait l'objet de travaux majeurs récemment pour les drainer et changer la tourbe.

« On constate que les terrains n'ont peut-être pas la résultante qu'on souhaiterait à la suite des travaux. Nos équipes sont en train d'étudier la situation, faire venir des spécialistes, pour nous assurer de faire les interventions appropriées », explique la chef de la division sports et événements, Ingrid Dubuc.

La Ville demande aux citoyens de ne pas utiliser les terrains fermés Photo : Radio-Canada

La Ville n'est pas en mesure d'évaluer les coûts liés à de possibles travaux. « Est-ce que ça va être uniquement de les laisser reposer plus longtemps qui nous permettrait de ne pas avoir de coût. À ce stade-ci, nous ne sommes pas en mesure de nommer ces éléments-là », ajoute-t-elle.

Matchs reportés

La fermeture de ces deux terrains a des impacts pour le club de soccer le Mistral de Sherbrooke. Des matchs et des entraînements ont déjà été déplacés.

« Il y a des gens qu'on va déplacer à d'autres endroits. On va regrouper des équipes sur des mêmes terrains. On va regarder d'autres avenues. On n'a pas fini de réfléchir », explique le directeur général, Michel Couturier.

La Ville a un plan quinquennal pour remettre à niveau les terrains qu'elle possède. Ce plan s'échelonne jusqu'en 2022-2023.