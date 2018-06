Donald Trump a participé au déjeuner sur l’égalité des sexes, en début de journée, mais sera absent pour les discussions sur les changements climatiques. Le président américain doit quitter La Malbaie en matinée pour s’envoler vers Singapour, en prévision de sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, mardi. La Maison-Blanche précise qu’il sera remplacé par son représentant personnel, Everett Eissenstat.

Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes

L'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, tentera de convaincre les dirigeants d’agir pour réduire l’inégalité entre les hommes et les femmes dans leur propre État comme ailleurs dans le monde.

« Notre première attente, c'est que les sept leaders soient là, avait-elle confié en entrevue. Ce petit-déjeuner n'est pas nécessairement obligatoire à l'agenda et je souhaite vivement que les sept leaders soient là ». Son souhait a été exaucé.

Isabelle Hudon copréside avec la philanthrope Melinda Gates le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes créé par le gouvernement Trudeau pour le Sommet du G7. Le Conseil, formé de 21 femmes provenant d'un peu partout dans le monde, dont la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et l'activiste pakistanaise Malala Yousafzai, a formulé une série de recommandations divisée en trois volets : sécurité, santé et éducation.

Le Conseil demande entre autres aux sept dirigeants de consacrer 0,7 % de leur revenu national brut à l'aide au développement et le cinquième de cette somme à la promotion des droits et à l'autonomie des filles et des femmes ainsi qu'à l'égalité entre les sexes.

Il leur suggère également de soutenir l'éducation primaire et secondaire dans les pays en développement pour que les filles obtiennent au moins 12 ans de scolarité gratuite.

Investissements pour aider les filles à poursuivre leurs études

Le gouvernement Trudeau prévoit annoncer aujourd'hui un investissement de 400 millions de dollars, à l'occasion du Sommet du G7, pour aider les jeunes filles des pays les moins nantis à poursuivre des études, selon La Presse canadienne.

C'est la réponse d'Ottawa à une campagne menée par une coalition de 30 organismes non gouvernementaux. Ces organismes demandaient au premier ministre Justin Trudeau de convaincre ses alliés du G7 de créer un fonds de 1,3 milliard, d'ici trois ans, pour envoyer des millions de jeunes filles à l'école.

Un communiqué final incertain

Lors de la plupart des sommets du G7, les dirigeants réunis signent généralement un communiqué dans lequel leur pays s'engage à atteindre une série d'objectifs. Toutefois, les États-Unis ne se sont pas engagés à apposer leur signature sur un communiqué final.

Des membres de délégations évoquent plutôt un compromis. Cela prendrait concrètement la forme d'un texte signé à sept mains pour certaines parties consensuelles, mais réserverait certains paragraphes séparés à l'opinion dissidente des États-Unis sur les points les plus sensibles : le commerce, mais aussi les accords sur l'Iran et le climat.

Une autre hypothèse serait la publication d'une « déclaration » signée de la seule présidence canadienne du G7 et actant les désaccords, une différence aussi importante pour les diplomates qu'elle est subtile pour le grand public.

Communiqué final ou pas, le G7 se conclura cet après-midi par les conférences de presse des chefs d'État et de gouvernement, sauf Donald Trump, qui sera en route vers l'Asie.