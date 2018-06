Le programme de 48 millions de dollars - 24 millions de la province, 23,8 millions du fédéral - s’attaque à trois fronts.

ll prendra la forme d’un rabais à l’achat d’électroménagers et de thermopompes écoénergétiques, tant pour les commerçants que les particuliers, et de partenariats avec deux secteurs d'importance, l’agriculture et la foresterie.

« Le but est d'encourager les gens à rendre leur maison plus écoénergétique », explique la ministre de l'Énergie, Paula Biggar.

L’Île-du-Prince-Édouard espère que des mesures incitatives suffiront pour éviter une taxe sur le carbone.

L’objectif de la province est de réduire son empreinte carbone de 30 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence de 2005. Cette cible représente l'équivalent de 600 000 tonnes de CO2

Le gouvernement canadien a puisé dans le Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, pour épauler la province insulaire.

Des provinces récalcitrante

Le ministre fédéral de l'Agriculture et député insulaire, Lawrence MacAulay, rappelle que la consigne de son gouvernement est de taxer le carbone. « Notre ligne directrice, c’est la taxe carbone, et elle sera implantée à travers le pays. »

MacAulay refuse pour l'instant de dire si une exception sera accordée à l'Île-du-Prince-Édouard.

En Saskatchewan, le gouvernement de Scott Moe a intenté une action en justice devant la Cour d'appel de la province pour contester la constitutionnalité de la loi fédérale qui cherche à lui imposer la taxe carbone.

Durant la campagne électorale ontarienne, le nouveau premier ministre, Doug Ford, a affirmé qu'il allait sortir de cette formule une fois élu. Depuis janvier, l'Ontario fait partie du marché intégré du carbone formé par le Québec et la Californie. Il avait également précisé qu'il s’opposait à la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau.