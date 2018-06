Les hommes de Colombie-Britannique sont, en proportion, plus nombreux à avoir de saines habitudes de vie. D’après la FSHC, 67,5 % des hommes de la province ne sont pas en bonne santé, alors que la moyenne nationale atteint 72 %.

L’étude tente de présenter le comportement des hommes au pays en matière d’alimentation, de sommeil, d’exercice physique, de tabagisme et de consommation d’alcool.

En visant les habitudes de vie, les comportements, plutôt que les maladies, nous souhaitons comprendre le chemin plutôt que la destination. Joe Rachert, gestionnaire du programme de recherche de la FSHC

Les hommes considérés en mauvaise santé par l’étude sont ceux qui adoptent au moins deux mauvaises habitudes : un régime alimentaire inadapté, la consommation de tabac, un problème de consommation d’alcool, trop peu d'exercice ou encore un sommeil insuffisant.

D’après l’étude, seulement 6 % des hommes canadiens seraient en très bonne santé. Selon Joe Rachert, gestionnaire du programme de recherche de la FSHC, cela témoigne d’un certain déni des Canadiens pour faire le suivi de leur santé : « Les gens se disent qu'ils sont blessés mais vont travailler quand même, par exemple », explique Joe Rachert.

La cigarette s’éteint dans l’ouest

Les Britanno-Colombiens ont la plus forte proportion de non-fumeurs au pays, avec 87,5 %. L’Alberta dépasse aussi les 80 % contre 76,5 % en Saskatchewan.



La Colombie-Britannique est aussi la province où l’on dort le mieux : 47,9 % de l’échantillon d’hommes étudiés dorment entre 7 et 9 heures par nuit, contre moins de 43 % en Alberta.



La province n’est pas pour autant la championne toutes catégories. Les Albertains sont par exemple plus enclins à faire de l’exercice : ils sont 60,4 % à se tenir suffisamment en forme contre 54 % chez leurs voisins de l’Ouest.

L’étude a été menée sur un échantillon de 2000 hommes canadiens entre 19 et 94 ans. La marge d’erreur est de plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Selon la fondation, elle est la première à étudier à l’échelle nationale les habitudes en matière de santé plutôt que les maladies.