Les femelles donnent présentement naissance à une nouvelle génération d’orignaux, explique le biologiste du ministère du Développement de l’énergie et des ressources Dwayne Sabine. Les progénitures qu’elles ont mis au monde l’année passée doivent donc maintenant se débrouiller seules, après avoir passé un an complet auprès de leur mère.

Ces jeunes orignaux ne sont pas habitués de se promener seuls. Ils peuvent donc se perdre et se retrouver sur les routes du Nouveau-Brunswick.

Il faut être constamment à l’affût. Dwayne Sabine, biologiste du ministère du Développement de l’énergie et des ressources

Le lever et le coucher du soleil sont les moments de la journée les plus dangereux parce que les orignaux, comme les cerfs et les ours, font partie de ce qu’on appelle la « faune crépusculaire », explique Dwayne Sabine.

Quelques précautions à prendre selon le ministère des Transports et de l’Infrastucture : Ralentir lorsque la visibilité est réduite ;

Allumer les feux de route, communément appelés « les hautes », quand c’est possible ;

Éviter toute distraction en conduisant ;

Si vous voyez un orignal sur la route, tentez de l’éviter en freinant ou en le contournant et, si vous devez vous arrêter, ne sortez pas du véhicule.

Selon le biologiste, les clôtures du ministère des Transports et de l’Infrastructure le long des routes sont efficaces, mais il arrive que des animaux passent tout de même. Qui plus est, elles ne peuvent pas être installées sur les 20 000 km de routes publiques de la province, notamment parce qu’elles sont dispendieuses, assure-t-il.

Un orignal peut peser jusqu’à 1100 livres et représenter un danger de blessure importante ou même de mort pour les automobilistes lors d’une collision.