C’est à la pointe Langevin, à Dolbeau-Mistassini, que l’érosion des berges est particulièrement sévère. Selon les riverains, les forts vents et le niveau élevé du lac auraient aussi endommagé des bateaux amarrés à Péribonka et dans le secteur de Roberval.

Sur la plage Wilson à Saint-Henri-de-Taillon, les vagues sont montées très haut au cours de la nuit de jeudi à vendredi. À la marina de Saint-Coeur-de-Marie, l’eau déborde sur des quais.

Un regroupement de riverains craint des dommages comme à l’automne 2013.